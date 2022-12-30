Президент Азербайджана утвердил размер прожиточного минимума 2023г в размере 246 манат

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил размер прожиточного минимума на 2023 год на уровне 246 манатов (рост на 17,1% по сравнению с показателем на 2022 год).
В том числе, для трудоспособных граждан размер прожиточного минимума на 2023 год определен на уровне 261 манат (на 2022г - 220 манат), пенсионеров - 199 манат (на 2022г - 176 манат), детей - 220 манат (на 2022г - 193 манат).
Кроме этого, президент утвердил на 2023 год «критерий нужды», используемый для адресной социальной помощи, на уровне 246 манат (на 2022г - 200 манат, т.е. рост на 17,1%).
Х.Насирзаде
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