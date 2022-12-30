Президент Азербайджана утвердил бездефицитный бюджет ГФСЗ на 2023 год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил бюджет Госфонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2023 год.
Доходы и расходы фонда в 2023 году составят 6 млрд 263,97 млн манатов, что на 11,7% выше планового показателя на 2022 год.
Доходы ГФСЗ будут сформированы за счет поступлений по обязательному социальному страхованию в размере 4 млрд 783,6 млн манатов, за счет трансфертов из госбюджета в размере 1 млрд 467,77 млн манатов и прочих поступлений в 12,6 млн манатов.
Поступления по обязательному социальному страхованию в размере 4 млрд 783,6 млн манатов будут сформированы: за счет бюджетных организаций (1 млрд 781,1 млн манатов), частных организаций (3 млрд манатов), физических лиц занимающихся предпринимательской деятельностью (60 млн манатов).
В 2023 году ГФСЗ на выплаты населению направит 6 млрд 77,58 млн манатов, что на 11,9% больше чем в 2022 году.
Из них выплаты по трудовым пенсиям составят 5 млрд 907,18 млн манатов, на пособия - 170,4 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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