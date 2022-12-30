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Здравоохранение 30.12.2022 16:29

Бюджет Фонда ОМС на 2023г составит около 2,4 млрд манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) 2023 год.

Согласно документу, доходы и расходы бездефицитного бюджета фонда в следующем году составят 2 млрд 393 млн 243,97 тыс. манатов.

Доходы фонда в 2023 году будут сформированы из 5 источников: трансфертов из госбюджета – 1 млрд 263 млн 820,17 тыс. манатов, выплаты на ОМС со стороны работодателя и работника – 764 млн 665,34 тыс. манатов, выплаты на ОМС со стороны физических лиц (предпринимателей) – 12,6 млн манатов, от акцизов на подакцизные товары – 122 млн 334,66 тыс. манатов, прочих доходов – 13,9 млн манатов.

В структуре выплат их основная часть – 2 млрд 171 млн 239,633 тыс. манатов – будет направлено на расходы в рамках Госагентства по ОМС.

В 2023 году 129 млн 711,75 тыс. манатов будет направлено на финансирование мероприятий в рамках госпрограмм в сфере здравоохранения; 129 млн 809,683 тыс. манатов – на укрепление материально-технической базы, кадрового обеспечения и на др. расходы предприятий здравоохранения; 70 млн манатов – на финансирование мероприятий в рамках борьбы с COVID-19, остальное – на прочие расходы.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОМС, ФОНД


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