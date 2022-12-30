В Бакинской высшей школе нефти SOCAR прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошло мероприятие, посвященное 31 декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

Выступивший на мероприятии ректор БВШН Эльмар Гасымов поздравил работников и студентов вуза с наступающими праздниками и пожелал им успехов в новом году.

Ректор отметил, что 2022 год, вошедший в историю Азербайджана как «Год Шуши», стал успешным годом для нашей страны и Бакинской высшей школы нефти. Эльмар Гасымов перечислил некоторые из успехов, достигнутых БВШН в 2022 году, подчеркнув, что университету удалось выделиться и в уходящем году.

«Выражаю глубокую признательность главе нашего государства за то, что в этом году наш уважаемый Президент Ильхам Алиев наградил меня орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени. В уходящем 2022 году, господин Президент Ильхам Алиев также наградил профессора БВШН Сиявуша Азакова медалью «Прогресс». Одновременно с этим президент SOCAR Ровшан Наджаф наградил сотрудников нашего вуза. В 2022 году мы сохранили свое лидерство среди высших учебных заведений по количеству президентских стипендиатов и победителей олимпиад. Среди студентов нашего вуза - 31 президентских стипендиата и 19 победителей олимпиад. Две специальности, преподаваемые в БВШН, возглавили рейтинг приема в высшие учебные заведения Азербайджана, а 4 наши специальности вошли в пятерку лучших в этом рейтинге. Наши студенты добились больших успехов на международных и национальных соревнованиях. На фестивале авиации,космонавтики и технологий Teknofest 2022, впервые проводимом в Баку, мы были представлены наибольшим количеством команд, из которых две заняли первое место. Одновременно с этим команды БВШН завоевали 8 призов на этом фестивале. Наши студенты впервые в истории Азербайджана представляли нашу страну на конкурсе NASA. Кроме того, студенты БВШН выиграли десятки других национальных и международных конкурсов, включая Sabah.lab, Enactus Azerbaijan, Recyclathon, International Steam Azerbaijan. В этом году наш университет увеличил количество своих лабораторий. В БВШН была открыта полимерная лаборатория гигантской итальянской компании Maire Tecnimont, введен в эксплуатацию Учебно-исследовательский центр ITACA и создана ИКТ Академия Huawei. Наши преподаватели продолжали достигать академических успехов, освещаемых в международных научных журналах. Это лишь некоторые из успехов, которых мы добились за год. Я уверен, что мы продолжим успешно достигать поставленных целей в следующем году, работая с большим упорством», - сказал ректор.

На мероприятии была проведена лотерея и награждены сотрудники. Затем художественная часть продолжилась выступлением группы Merry Band.