В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 62 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 826,311 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 84 случаях заражения.

За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции летальных исходов не зафиксировано. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 8 человек.

От COVID-19 вылечились 815,808 тыс. (+85 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 495 человек.

За сутки медики провели 1 384 теста на коронавирус против 1909 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 428,98 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде