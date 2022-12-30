Алиев утвердил спецпредставителя президента по 3 районам В.Зангезура

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил Вахида Гаджиева спецпредставителем президента по Джабраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам, входящих в экономический район Восточный Зангезур. Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства. Х.Насирзаде

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