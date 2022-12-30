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Карабах 30.12.2022 16:58

Алиев утвердил спецпредставителя президента по 3 районам В.Зангезура

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил Вахида Гаджиева спецпредставителем президента по Джабраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам, входящих в экономический район Восточный Зангезур.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ЗАНГЕЗУР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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