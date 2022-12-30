Иностранные компании уверены в перспективах роста экономики КНР в 2023г

Практические все работающие в Китае иностранные компании выразили уверенность в перспективах развития китайской экономики в 2023 году, а также поддерживают оптимизированные меры реагирования на пандемию COVID-19, свидетельствуют результаты опроса Китайского комитета содействия развитию международной торговли (CCPIT).

Свыше 99% предприятий с участием иностранного капитала уверены в перспективах экономического развития, а 98,7% заявили, что сохранят и расширят объемы инвестиций в стране, сообщает агентство "Синьхуа". Более 91% положительно оценивают изменения антиковидных мер.

О намерении сохранить производственные цепочки в КНР заявили 89,8% респондентов, при этом 10,2% планируют перенести их из-за рубежа в Китай.

В исследовании CCPIT приняли участие более 160 компаний с участием иностранного капитала, а также иностранных торговых палат и ассоциаций.

Опрошенные предприятия в целом считают, что экономика Китая устойчива и обладает сильными конкурентными преимуществами, в том числе в промышленности, инфраструктуре и бизнес-среде, заявил официальный представитель CCPIT Ян Фань.