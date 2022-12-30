Кабмин Азербайджана продлил до 2024г обнуление таможенных пошлин на импорт реактивного топлива

Правительство Азербайджана продлил до 31 декабря 2023 года срок действия нулевых таможенных пошлин на ввоз в республику топлива для реактивных двигателей, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.
Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров в пятницу.
Последний раз решение об освобождении импорта в Азербайджан топлива для реактивных двигателей от уплаты таможенных пошлин было принято 23 августа 2022 года, его срок исткает 31 декабря 2022 года.
Другим постановлением правительства, до 31 декабря 2023 года продлен срок действия ставки акциза при импорте топлива для реактивных двигателей марки ТС-1 в размере 1 манат ($0,59) за тонну, прочего топлива для реактивных двигателей - также 1 манат за тонну.
Н.Аббасова
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