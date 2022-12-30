Нефть вернулась к росту

Нефтяные котировки растут в ходе вечерних торгов волатильной сессии пятницы, завершая в плюсе второй год подряд.
Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:59 подорожали на $0,6 (0,72%) - до $84,06 за баррель.
Котировки февральских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,45 (0,57%) - до $78,85 за баррель.
С начала года североморский сорт прибавил около 6%, WTI - более 4%. В 2022-м главными факторами для нефтяного рынка стали конфликт на Украине, укрепление доллара и ситуация в экономике Китая.
"Нефть подскочила после первых атак России на Украину. Ходили слухи о росте котировок до $180-200 за баррель, но, слава богу, этого не случилось. Вместо этого WTI завершает год на отметке ниже $80 за баррель, поскольку опасения рецессии повлияли на "быков"", - написала старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая.
Участники рынка продолжают оценивать данные министерства энергетики США, обнародованные в четверг и указавшие на неожиданный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе. Резервы увеличились на 718 тыс. баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,2 млн баррелей.
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