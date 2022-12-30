ЦБ Турции намерен увеличить долю депозитов в лирах, курс нацвалюты упал на 40% к доллару США в 2022г

Курс турецкой лиры снизился более чем на 40% относительно доллара США в этом году после падения на 77% по итогам 2021 года, сообщает Trading Economics.
Центральный банк страны продолжил политику снижения базовой ставки, несмотря на рекордную за четверть века инфляцию. С сентября 2021 года ЦБ уменьшил ее на 11,5 процентного пункта. В последний раз он изменил ставку в ноябре - до 9% годовых.
ЦБ в пятницу объявил о намерении увеличить долю депозитов в лирах в банковской системе страны и довести ее до 60% в первом полугодии 2023 года по сравнению с примерно 35% в январе-июне этого года, сообщило агентство Bloomberg.
В настоящее время средний показатель по стране уже достиг 55%. В последние два месяца ЦБ отменил ряд комиссий для тех банков, которые смогли сократить объем депозитов в иностранных валютах ниже отметки в 50%.
Также центробанк заявил о том, что официальный целевой уровень инфляции остается 5%.
Как сообщалось, темпы роста потребительских цен в Турции в ноябре замедлились до 84,4% по сравнению с 85,5% в предыдущий месяц. Ожидается, что в декабре она опустится ниже 70%.
В пятницу турецкая нацвалюта торгуется в районе 18,71 лиры за $1.
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