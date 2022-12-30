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Транспорт и связь 30.12.2022 22:40

Набиев предрёк эру «притока мозгов» в сферу ИКТ в Азербайджане

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сообщил, что президент Азербайджан подписал пакет изменений в действующее законодательство, направленных на стимулирование сферы ИКТ в стране, привлечение в нее новых игроков и превращение Азербайджана в региональный центр.

"Согласно подписанным главой государства документам, с 1 января 2023 года в Азербайджане предусмотрено применения ряд широкомасштабных льгот в сфере ИКТ. В частности, налоговые льготы затронут компании, работающие в данном секторе, физических лиц, являющихся сотрудниками этих компаний, а также иностранных граждан. Также льготы охватят выплаты на обязательное социальное страхование. Кроме этого, согласно изменениям в Миграционном Кодексе, для деятельности иностранных граждан на территории Азербайджана в сфере ИКТ с 1 января 2023 года работодателям не нужно будет получать разрешение", - написал Набиев на своей странице в соцсети Facebook.

Министр подчеркнул, что льготы также имеют важное значение, с точки зрения, замещения "утечки мозгов" "притоком мозгов". "Для того, чтобы превратить Азербайджан в страну инноваций необходимо собрать критическую массу специалистов, работающих в сфере ИКТ", - отметил он.

По мнению Набиева, приток в страну иностранных специалистов и международных компаний "внесёт важный вклад в улучшение среды бизнеса и культуры стартапа".

"Считаю, что эти изменения приведут к оживлению сектора ИКТ в Азербайджане в среднесрочной перспективе, а также внесут вклад в развитие предпринимательской культуры", - подчеркнул министр.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНИСТР, ИКТ, ЛЬГОТЫ


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