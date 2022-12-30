Байрамов проинформировал главу МИД Эстонии о ситуации на Лачинской дороге

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу провел телефонный разговор с эстонским коллегой Урмасом Реинсалу, проинформировал его о ситуации на Лачинской дороге.
"Байрамов довёл до сведения Реинсалу, что, несмотря на стремление Азербайджана нормализовать отношения с Арменией в постконфликтный период, а также предложения о мирном договоре и ряда других инициатив, все это было торпедировано армянской стороной. В качестве примера Байрамов указал на невыполнение Арменией обязательств, предусмотренных трёхсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, незаконный въезд по Лачинской дороге на территорию Азербайджана граждан третьих стран, транспортировку из Армении в Азербайджан мин, произведённых в 2021 году и как следствие продолжение минных угроз", - сообщает МИД Азербайджана.
Реинсалу был также проинформирован о незаконной эксплуатации природных ресурсов в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, и акции протеста представителей гражданского общества в связи с этим на Лачинской дороге.
"Байрамов подчеркнул, что все заявления Армении о "блокаде" местного армянского населения в результате якобы перекрытия Лачинской дороги азербайджанской стороной совершенно беспочвенны, и все транспортные средства передвигаются по этой дороге беспрепятственно. Кроме этого, он отметил готовность экоактивистов оказывать местным армянам необходимую помощь в случае возникновении такой потребности. Глава МИД Азербайджана при этом добавил, что, однако "лица, позиционирующие себя как руководители местных армян" мешают местному населению воспользоваться дорогой", - отмечает МИД.
В ходе телефонного разговора министры также провели обмен мнениями вокруг региональных и двусторонних вопросов, представляющих взаимный интерес.
В.Алиев
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