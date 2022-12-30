Боевая часть упавшей в Беларусь украинской ракеты уничтожена

В Беларуси уничтожили боевую часть упавшей на территории республики ракеты, выпущенной с территории Украины, сообщает в пятницу госагентство БелТА.
"Боевая часть упавшей в Беларуси украинской ракеты С-300 сегодня была уничтожена", - говорится в сообщении.
Министерство обороны Беларуси ранее заявило, что в четверг утром силами войск противовоздушной обороны на территории республики, в Брестской области, была сбита украинская ракета. Обломки ракеты обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной ракете С-300, выпущенной с территории Украины, уточнили в Минобороны.
Украинская сторона уже заявила о готовности провести расследование инцидента.
В.Алиев
Байрамов проинформировал главу МИД Эстонии о ситуации на Лачинской дороге
Алиев утвердил спецпредставителя президента по 3 районам В.Зангезура
Путин в поздравлении Алиеву отметил, что совместными усилиями удастся обеспечить стабильность на Южном Кавказе
Ставки по ипотеке в США выросли после 6-недельного снижения
Нефтепровод Keystone восстановил работу после ремонта
Набиев предрёк эру «притока мозгов» в сферу ИКТ в Азербайджане
Цены на жилье в Великобритании в декабре снизились 4-й месяц подряд впервые с 2008г
Испания будет требовать от прибывающих из КНР отрицательный тест на COVID-19 или сертификат о вакцинации
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
В Бакинской высшей школе нефти SOCAR прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году
Банк Республика и ФК «Сабах» в преддверии Нового года порадовали детей шехидов
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают