Северная Корея запустила три баллистические ракеты

КНДР в субботу осуществила пуски трех баллистический ракет малой дальности, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.

В сообщении не приводятся подробности, касающиеся параметров полета ракеты.

По данным японских СМИ, которые ссылаются на данные береговой охраны страны, северокорейские ракеты упали в море, какой-либо ущерб не зафиксирован.

Накануне Пхеньян сообщил об успешном испытательном полете твердотопливной космической ракеты-носителя в рамках усилий по укреплению своих возможностей космической разведки и наблюдения.

Всего в течение 2022 года КНДР осуществила около 70 пусков различных ракет, в том числе межконтинентальных.