Северная Корея запустила три баллистические ракеты

КНДР в субботу осуществила пуски трех баллистический ракет малой дальности, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.
В сообщении не приводятся подробности, касающиеся параметров полета ракеты.
По данным японских СМИ, которые ссылаются на данные береговой охраны страны, северокорейские ракеты упали в море, какой-либо ущерб не зафиксирован.
Накануне Пхеньян сообщил об успешном испытательном полете твердотопливной космической ракеты-носителя в рамках усилий по укреплению своих возможностей космической разведки и наблюдения.
Всего в течение 2022 года КНДР осуществила около 70 пусков различных ракет, в том числе межконтинентальных.
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