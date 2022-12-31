Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

29.12 $/bbl +/- WTI 78.40 -0.56 Brent 83.46 -0.53

Дальнее зарубежье 31.12.2022 09:45

Более 20 человек погибли при пожаре в отеле в Камбодже

На месте сгоревшего гостиничного комплекса с казино на западе Камбоджи обнаружены тела 26 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на губернатора провинции Бантеймеанчей Ума Ретри.

По его словам, 17 погибших были из Таиланда, по одному из Непала, Малайзии и Китая, а шесть тел еще предстоит опознать.

По другим данным, погибли 27 человек: 26 в Камбодже и еще один - в тайской больнице.

Ретри добавил, что пострадали 57 человек. В больницах остаются 27 человек. Многие пострадавшие были направлены на лечение в соседний Таиланд.

Пожар в гостиничном комплексе с казино Гранд-Даймонд-Сити в городе Пойпет на границе Камбоджи и Таиланда произошел в среду ночью. Огонь тушили более 12 часов, а поисково-спасательная операция продолжалась 39 часов. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за перегрузки электросети, вызванной использованием гирлянд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАМБОДЖА, ИНЦИДЕНТ, ПОЖАР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az