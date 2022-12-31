Запущенные КНДР ракеты пролетели 350 км

Три баллистические ракеты, запущенные Северной Кореей в субботу в сторону Японского моря, пролетели около 350 км, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.

Максимальная высота полета достигла 100 км, говорится в распространенном сообщении южнокорейских военных.

Ранее они зафиксировали пуски трех баллистический ракет малой дальности.

По данным японских СМИ, которые ссылаются на данные береговой охраны страны, северокорейские ракеты упали в море, какой-либо ущерб не зафиксирован.

Накануне Пхеньян сообщил об успешном испытательном полете твердотопливной космической ракеты-носителя в рамках усилий по укреплению возможностей космической разведки и наблюдения.

Всего в течение 2022 года КНДР осуществила около 70 пусков различных ракет, в том числе межконтинентальных.