Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

29.12 $/bbl +/- WTI 78.40 -0.56 Brent 83.46 -0.53

Дальнее зарубежье 31.12.2022 10:30

Запущенные КНДР ракеты пролетели 350 км

Три баллистические ракеты, запущенные Северной Кореей в субботу в сторону Японского моря, пролетели около 350 км, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.

Максимальная высота полета достигла 100 км, говорится в распространенном сообщении южнокорейских военных.

Ранее они зафиксировали пуски трех баллистический ракет малой дальности.

По данным японских СМИ, которые ссылаются на данные береговой охраны страны, северокорейские ракеты упали в море, какой-либо ущерб не зафиксирован.

Накануне Пхеньян сообщил об успешном испытательном полете твердотопливной космической ракеты-носителя в рамках усилий по укреплению возможностей космической разведки и наблюдения.

Всего в течение 2022 года КНДР осуществила около 70 пусков различных ракет, в том числе межконтинентальных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, РАКЕТА


Похожие новости


Южная Корея предупредила о «сокрушительном» ответе на возможное применение КНДР ядерного оружия США, Южная Корея и Япония будут укреплять сотрудничество из-за на ракетных пусков КНДР Президент Южной Кореи заявил, что не отказывается от переговоров с лидером Северной Кореи Южнокорейская разведка заметила признаки подготовки Северной Кореи к ядерному испытанию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az