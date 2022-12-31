На всех континентах мира готовятся встречать Новый год без жестких ковидных ограничений

Жители разных уголков планеты готовятся к встрече Нового 2023-го года, первыми его встретят жители островного государства Кирибати, расположенного в Тихом океане.

Впервые спустя два года действия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в большинстве стран мира пройдут массовые гуляния и мероприятия.

В США одной из главных площадок праздника станет знаменитая площадь Таймс-сквер, где по традиции по флагштоку спустят огромный сияющий шар с 23-метровой высоты. Первый раз знаменитый шар спускали в 1907 году. Это будет сопровождаться салютом, музыкальными выступлениями знаменитостей и праздничным конфетти.

В Бразилии в Рио-Де-Жанейро празднования пройдут, в частности, на пляже Копакабана, там также запустят фейерверки, люди оденутся в белую одежду, так как считается, что белый цвет принесет удачу в новом году. Они будут танцевать самбу и пить шампанское. Еще по одной традиции бразильцы надевают нижнее белье определенного цвета: красное - для того чтобы найти любовь, а зеленое - для того, чтобы не было проблем со здоровьем.

В Перу пройдут традиционные кулачные бои, организованные прямо на улицах. Считается, что это нужно для того, чтобы свести старые счеты в уходящем году и не переносить конфликты уже на Новый год.

Во Вьетнаме тысячи людей встретят Новый год в кругу друзей и близких вдоль реки Сайгон, где ожидается салют рядом с небоскребом Bitexco. Кроме того, будет возможность совершить морской круиз по реке.

Грандиозное шоу с фейерверками запланировано в Дубае, где одновременно с 30 точек запустят праздничный салют, который будет сопровождаться концертом звезд. Популярными местами для встречи Нового года в Дубае традиционно становятся гольф клубы, где проходят большие вечеринки.

На главных площадях европейских городов также встретят Новый год. Например, в Амстердаме пройдёт световое шоу.

В Париже на Елисейских полях в полночь запустят фейерверки, а до этого на одной из главных улиц французской столицы пройдут праздничные музыкальные мероприятия. В префектуре парижской полиции ранее сообщали, что усилят меры безопасности на это время и задействуют более 5 тыс. стражей порядка.

В Дании неиспользованную посуду хранят до 31 декабря, когда ее с любовью разбивают о двери друзей и семьи, поскольку считается хорошим знаком иметь кучу битой посуды на пороге дома на Новый год.

Придерживаясь еще одной новогодней традиции в Дании, Норвегии, Финляндии и других странах северной Европы, королева Норвегии пригласила королевских гостей со всего мира принять участие в приготовлении скандинавского десерта под названием "крансекаге". Это высокий слоеный торт с марципановой глазурью, часто украшенный флагами и другими декоративными элементами.

В шотландском Эдинбурге в полночь начнутся танцы, яркие фейерверки и музыкальные концерты. Недалеко от Эдинбургского замка пройдёт грандиозная уличная вечеринка с факельным шествием, знаменующим начало празднования Нового года.

В Лондоне на улицах пройдут парады, в полночь рядом с Темзой запустят многочисленные салюты.