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Здравоохранение 31.12.2022 12:42

В России за сутки COVID-19 заболели более 5,5 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 5,5 тыс. случаев, скончались 58 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"В РФ выявлено 5 527 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 831 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 13,1%", - сообщили в оперштабе.

Накануне там сообщали о 956 случаях госпитализаций с коронавирусом в России за сутки.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 субъектах РФ. Снижение произошло в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 14 российских субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 810 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 283.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 58 человек, накануне сообщалось о 50 умерших.

"Выздоровели за сутки 7 515 человек, или на 2,3% меньше в сравнении с 30 декабря", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 798 тыс. 209 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 393 тыс. 655 умерших и 21 млн 207 тыс. 802 выздоровевших.

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Тэги: РОССИЯ, COVID-19, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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