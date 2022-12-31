Совбез ООН не принял инициированное Францией антиазербайджанское заявление - Садыгов

Глава представительства Азербайджана при Европейском союзе (ЕС), посол в Бельгии и Люксембурге Вагиф Садыгов заявил, что Совет безопасности (СБ) ООН не принял инициированное Францией антиазербайджанское заявление по ситуации вокруг Лачинской дороги, где в эти дни проходит экологическая акция.

«Сегодня Франция проиграла Азербайджану очередную битву в Совете безопасности ООН в неудавшейся попытке протолкнуть ангажированное проармянское заявление СБ ООН по Лачину, что вызвало резкую реакцию со стороны других членов СБ ООН. Выражается признательность Албании, России, ОАЭ и Великобритании», - написал в ночь на субботу Садыгов в твиттере, назвав «отличной» работу азербайджанских дипломатов.

Согласно азербайджанским СМИ, после обсуждения 20 декабря на заседании СБ ООН ситуации вокруг Лачинской дороги Францией был подготовлен проект заявления, в котором происходящее в регионе было охарактеризовано как «гуманитарная катастрофа», однако против подобной постановки вопроса выступили Великобритания, ОАЭ, Россия и Албания.

По данным изданий, дипломатические баталии над текстом шли 10 дней, однако за это время Париж так и не смог согласовать заявление и в конечном итоге отказался от этой попытки после того, как проект документа «стал де-факто проазербайджанским».

24 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовящейся в ООН антиазербайджанской провокации.

«Происходящие сегодня на Лачинской дороге события вызвали очередную антиазербайджанскую истерику. Здесь не только Армения, а, может быть, даже больше них, их покровители за границей, стоящие за ними государства, начали клеветническую кампанию против Азербайджана, и пока мы с вами встречаемся, и в ООН против нас готовится очередная провокация», - заявил Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.

«Уже несколько дней страны, отличающиеся особым рвением, намерены осуществить против нас свои очередные грязные планы. Однако они пока ничего не могут добиться, хотя пытаются уже столько дней. На следующей неделе они будут стараться изо всех сил!» - добавил он.

Говоря о происходящем на Лачинской дороге (экологической акции - ИФ-Аз), президент Азербайджана заявил, что здесь все «предельно понятно».

«Это наше законное право (добиваться проведения мониторинга на месторождениях в Карабахском регионе, которые незаконно эксплуатируются армянской стороной - ИФ-Аз). Наши природные ресурсы эксплуатируются, наши природные ресурсы вывозятся. Те, кто эксплуатирует наши природные ресурсы, согласно любой международно-правовой норме являются преступниками. Потому что это наша территория, признанная международным сообществом, и у нас есть законное требование, чтобы представители нашей общественности и, в первую очередь, представители государственных структур, проводили мониторинг. Они должны видеть, что там происходит, и незаконная деятельность должна быть прекращена. Наше законное требование заключается в этом», - подчеркнул Алиев.

Р.Керимов