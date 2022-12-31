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ТЭК 31.12.2022 14:52

Азербайджан за 2 года поставил в Европу почти 20 млрд кубометров газа - Шахбазов

Объем азербайджанского газа, экспортированного в Европу по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) с 31 декабря 2020 года, превысил 19,4 млрд кубометров, сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«С момента начала поставок газа из Азербайджана в Европу по ТАР прошло два года. За этот период в Европу было поставлено более 19,4 млрд кубометров газа», - написал Шахбазов в субботу в твиттере.

Как сообщалось ранее, в 2021 году Азербайджан экспортировал 19 млрд кубометров газа. При этом с 31 декабря 2020 года впервые начались поставки в Европу - Италию, Грецию и Болгарию, - объем которых в 2021 году составил 8,2 млрд кубометров. В 2022 году объем экспорта прогнозируется на уровне 22-23 млрд кубометров, в том числе в Европу - 11,3 млрд кубометров, в 2023 году - на уровне 24 млрд кубометров, в том числе в Европу - не менее 11,6 млрд кубометров.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕВРОПА, TAP, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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