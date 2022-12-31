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Карабах 31.12.2022 15:35

В Карабахе и Восточном Зангезуре в 2022г очищено от мин и боеприпасов около 42 тыс. га - ANAMA

Национальное агентство по разминированию (ANAMA) в субботу сообщило, что в 2022 году госструктуры Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов 41 тыс. 915,77 га.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на ANAMA, за отчетный период в Карабахе и Восточном Зангезуре были обнаружены и обезврежены 8 тыс. 780 противопехотных мин, 4 тыс. 133 противотанковые мины и 14 тыс. 950 неразорвавшихся боеприпасов.

Согласно ведомству, в декабре госструктуры Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов 2 тыс. 263,07 га. В ходе операций по разминированию с 1 по 30 декабря были обнаружены и обезврежены 146 противопехотных мин, 405 противотанковых мин и 1 тыс. 370 неразорвавшихся боеприпасов.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ВОСТОЧНЫЙ ЗАНГЕЗУР, РАЗМИНИРОВАНИЕ, СТАТИСТИКА


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