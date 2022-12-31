Байрамов обсудил с и.о. министра иностранных дел Узбекистана двусторонние отношения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в субботу провел телефонный разговор с исполняющим обязанности (и.о.) главы МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым, в ходе которого стороны обсудили отношения между Баку и Ташкентом, сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

«31 декабря 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что стороны провели обмениями по различным аспектам двусторонних отношений.

Байрамов поздравил Саидова с назначением и пожелал успехов в работе. Он выразил уверенность в продолжении совместных усилий по развитию сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном.

В тот же день Байрамов провел телефонный разговор с бывшим министром иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым, в ходе которого поблагодарил собеседника за усилия, приложенные для укрепления сотрудничества Баку и Ташкента, и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Р.Керимов