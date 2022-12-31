Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

29.12 $/bbl +/- WTI 78.40 -0.56 Brent 83.46 -0.53

Внешняя политика 31.12.2022 17:09

Байрамов обсудил с и.о. министра иностранных дел Узбекистана двусторонние отношения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в субботу провел телефонный разговор с исполняющим обязанности (и.о.) главы МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым, в ходе которого стороны обсудили отношения между Баку и Ташкентом, сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

«31 декабря 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что стороны провели обмениями по различным аспектам двусторонних отношений.

Байрамов поздравил Саидова с назначением и пожелал успехов в работе. Он выразил уверенность в продолжении совместных усилий по развитию сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном.

В тот же день Байрамов провел телефонный разговор с бывшим министром иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым, в ходе которого поблагодарил собеседника за усилия, приложенные для укрепления сотрудничества Баку и Ташкента, и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, РАЗГОВОР, МИД


Похожие новости


Баку и Ташкент планируют за 5 лет довести взаимный товарооборот до $1 млрд Алиев уверен в успешном развитии отношений между Азербайджаном и Узбекистаном в 2023г Баку и Ташкент готовят для реализации 5 крупных проектов на $700 млн Алиев провел телефонные разговоры с Токаевым и Мирзиеевым Баку и Ташкент подписали меморандум по созданию совместного инвестфонда Азербайджан и Узбекистан подписали план сотрудничества в сфере обороны

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az