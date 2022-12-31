Лавров и Чавушоглу обсудили координацию шагов по сирийскому урегулированию - МИД РФ

Координацию шагов Москвы и Анкары в вопросе сирийского урегулирования обсудили в ходе телефонного разговора в субботу главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

"Министры обменялись новогодними поздравлениями и обсудили планы сотрудничества внешнеполитических ведомств на 2023 год, включая дальнейшую координацию шагов по содействию сирийскому урегулированию", - говорится в сообщении.