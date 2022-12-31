Лавров и Чавушоглу обсудили координацию шагов по сирийскому урегулированию - МИД РФ

Координацию шагов Москвы и Анкары в вопросе сирийского урегулирования обсудили в ходе телефонного разговора в субботу главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"Министры обменялись новогодними поздравлениями и обсудили планы сотрудничества внешнеполитических ведомств на 2023 год, включая дальнейшую координацию шагов по содействию сирийскому урегулированию", - говорится в сообщении.
Байрамов и Амир Абдоллахиян обсудили транспортные проекты и ситуацию на Южном Кавказе
Байрамов обсудил с и.о. министра иностранных дел Узбекистана двусторонние отношения
В Карабахе и Восточном Зангезуре в 2022г очищено от мин и боеприпасов около 42 тыс. га - ANAMA
Россия развивает МТК «Север-Юг»
Азербайджан за 2 года поставил в Европу почти 20 млрд кубометров газа - Шахбазов
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 45,2%
Гасанов навестил военных, проходящих лечение в Главном клиническом госпитале
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
В Бакинской высшей школе нефти SOCAR прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году
Банк Республика и ФК «Сабах» в преддверии Нового года порадовали детей шехидов
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают