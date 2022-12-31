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Транспорт и связь 31.12.2022 19:00

Россия развивает МТК «Север-Юг»

План мероприятий по строительству и реконструкции в России дорог, рассчитанный на 2023-2027 годы, пополнился новыми позициями.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин (документом вносятся изменения в распоряжение от 20 июня 2022 года 1601-р).

"В обновлённый план включено два крупных проекта. Это строительство объездных дорог вокруг городов Хасавюрт и Дербент. Их протяжённость составит 21 км и 32 км соответственно. Строительство таких обходов направлено на развитие международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг", который соединяет Россию, Азербайджан и Иран и является одним из основных торгово-экономических маршрутов между этими странами", - говорится в сообщении на сайте правительства.

"План дорожной деятельности даёт чёткое понимание того, какие дорожные объекты и в какой срок будут построены", - заявил ранее вице-премьер Марат Хуснуллин.

При этом, по его словам, "если необходимо, а обстоятельства позволяют, мы сможем оперативно использовать механизмы опережающего финансирования, которые уже успешно отработали, соответственно, строить объекты быстрее и быстрее вводить в эксплуатацию". "До 2027 года у нас уже было запланировано проведение более 300 мероприятий, в том числе строительство 39 обходов городов. Теперь к ним добавились ещё два - это отличное завершение года", - отметил вице-премьер.

Пятилетний план дорожной деятельности был разработан правительством по поручению президента России Владимира Путина и утверждён в июне 2022 года. Главная цель - довести до нормативного состояния 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях и более 50% дорог в регионах, а также не менее 85% автомобильных дорог опорной сети.

Объём средств федерального бюджета, которые планируется направить на модернизацию, расширение и строительство автотрасс, составит более 5 трлн рублей, напомнили в правительстве. При этом общий объём финансирования плана с учётом средств из Фонда национального благосостояния, региональных бюджетов и внебюджетных источников превысит 13 трлн рублей. В целом это позволит улучшить состояние более 100 тыс. км дорожной сети по всей стране.

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Тэги: РОССИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ДОРОГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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