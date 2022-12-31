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Внешняя политика 31.12.2022 18:20

Байрамов и Амир Абдоллахиян обсудили транспортные проекты и ситуацию на Южном Кавказе

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хоссейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора в субботу обсудили азербайджано-иранские отношения, в частности реализуемые транспортные проекты, а также ситуацию на Южном Кавказе, сообщили в МИД Азербайджана.

«Министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности проекты, реализуемые в рамках достигнутых договоренностей в торгово-экономической и транспортной сферах. (...) Стороны также обсудили постконфликтную ситуацию в регионе и более широкие региональные вопросы», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что в ходе телефонного разговора было выражено намерение активизировать с назначением нового сопредседателя с иранской стороны работу Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

Главы ведомств обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, добавили в МИД Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, РАЗГОВОР, МИД


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