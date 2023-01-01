Алиев: обеспечены все условия для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обеспечены все условия для подписания мирного договора между Баку и Ереваном.

«Нашу историческую победу, завоеванную на поле боя два года назад, мы закрепили еще больше в политической плоскости. На встречах в Праге и Сочи в октябре этого года Армения официально признала территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Считаю, что после этого были обеспечены все условия для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, и мирное соглашение может быть подписано на основе известных пяти принципов, предложенных Азербайджаном», - сказал Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

По его словам, 2022 год был успешным для страны, «все стоящие перед нами задачи были выполнены, Азербайджан стал еще сильнее».

Алиев отметил, что в 2022 году Азербайджан еще больше увеличил свою военную мощь. «Этому направлению всегда уделяется большое внимание. Азербайджан продемонстрировал свою военную мощь во время Второй Карабахской войны. В то же время за два года, прошедших после войны, мы стали обладать ещё большим военным потенциалом в результате проведенных реформ, создания новых вооруженных формирований и оснащения нашей армии оружием и современной техникой», - подчеркнул он.

Президент добавил, что в 2022 году Вооруженные силы Азербайджана провели несколько успешных боевых операций, которые еще раз подтвердили высокий уровень боеспособности армии. «Операции «Фаррух», «Возмездие», а также боевые столкновения вдоль границы Азербайджана с Арменией в сентябре этого года ознаменовались нашей очередной блестящей победой. В результате приграничных столкновений Азербайджан смог еще больше укрепить свои позиции на многих выгодных стратегических высотах», - отметил Алиев.

Глава государства отметил экономические успехи Азербайджана в 2022 году. «Сегодня Азербайджан является одной из редких стран мира, которая ни экономически, ни политически ни от кого не зависит. Если мы посмотрим на экономические показатели этого года, то увидим, что для постпандемического периода результаты удовлетворительны. Так, экономика выросла примерно на 5%, в ненефтяном секторе – рост более чем на 9%. В то же время наш валовой внутренний продукт в этом году достиг рекордного уровня - 130 млрд (манатов – ИФ). Это историческое достижение», - подчеркнул он.

Алиев отметил, что параллельно с этим значительно сократился внешний долг Азербайджана. «Несколько лет назад я поставил перед правительством задачу, чтобы объем внешнего долга сохранялся на уровне менее 10% ВВП. В прошлом году этот показатель составлял 17% ВВП, согласно последним данным на нынешний год составляет 9,5% ВВП. То есть мы полностью независимы от международных финансовых институтов», - добавил президент Азербайджана.

А.Азизов