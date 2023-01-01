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Транспорт и связь 01.01.2023 00:10

Зангезурский коридор обязательно будет открыт - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет.

«Ведутся широкомасштабные работы в связи с открытием Зангезурского коридора, строятся железные и автомобильные дороги. Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет. Мы демонстрируем непоколебимость нашей воли, все идет по плану», - сказал Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

По его словам, требование Азербайджана об открытии этого коридора «обоснованно и справедливо». «Мы должны и будем иметь связь между основной частью Азербайджана и его неотъемлемой территорией Нахчыванской Автономной Республикой», - добавил Алиев.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, КОРИДОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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