Зангезурский коридор обязательно будет открыт - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет.
«Ведутся широкомасштабные работы в связи с открытием Зангезурского коридора, строятся железные и автомобильные дороги. Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет. Мы демонстрируем непоколебимость нашей воли, все идет по плану», - сказал Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
По его словам, требование Азербайджана об открытии этого коридора «обоснованно и справедливо». «Мы должны и будем иметь связь между основной частью Азербайджана и его неотъемлемой территорией Нахчыванской Автономной Республикой», - добавил Алиев.
А.Азизов
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