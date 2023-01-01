Зангезурский коридор обязательно будет открыт - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет.

«Ведутся широкомасштабные работы в связи с открытием Зангезурского коридора, строятся железные и автомобильные дороги. Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет. Мы демонстрируем непоколебимость нашей воли, все идет по плану», - сказал Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

По его словам, требование Азербайджана об открытии этого коридора «обоснованно и справедливо». «Мы должны и будем иметь связь между основной частью Азербайджана и его неотъемлемой территорией Нахчыванской Автономной Республикой», - добавил Алиев.

А.Азизов