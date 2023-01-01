Первые лачинцы вернутся в Лачин в 2023 году - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что в 2023 году первые лачинцы вернутся в Лачин.

«26 августа - значительно раньше намеченного срока - мы освободили и город Лачин и в то же время вернулись в села Забух и Сус Лачинского района. И это тоже большое достижение. В городе Лачин уже ведутся широкомасштабные строительно-реставрационные работы. Уверен, что в 2023 году мы вернем лачинцев в Лачин», - сказал Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

По его словам, в 2022 году уже восстановлена жизнь в селе Агалы. «Первый проект реализован, и зангиланцы вернулись на родную землю. Это историческое событие, потому что менее чем через два года после войны, всего через полтора года мы уже вернули первых бывших переселенцев на родные земли, создали для них прекрасные условия. Это еще раз демонстрирует, что наше государство сильно и наша воля несгибаема. В то же время это показывает величие нашего народа. Это свидетельствует о том, что наши граждане привязаны к землям своих предков. Как говорится, родная земля притягивает. (…) Это показывает, что вынужденные переселенцы с нетерпением ждут дня своего возвращения на родные земли», - отметил он.

Алиев подчеркнул, что успешно реализуется и также программа «Великое возвращение». «В ряде городов строительные работы уже приобрели широкий размах. В первую очередь, в Шуше. Одновременно в Агдаме, Физули, Зангилане и Лачине ведется масштабная созидательная работа, строятся больницы, школы и жилые дома. Кроме того, уже утверждены генеральные планы более десяти сел, и я лично заложил фундамент нескольких из них. В целом, должен сказать, что подготовлены и утверждены генеральные планы всех освобожденных городов и сел. Все работы будут осуществляться в соответствии с этими генпланами. В то же время все наши планы отражены в программе «Великое возвращение», и я уверен, что сотни тысяч бывших переселенцев в ближайшее время вернутся на родные земли», - сказал глава государства.

Президент затронул тему разминирования и минной угрозы. «Конечно же, параллельно с этим ведутся работы по разминированию. К сожалению, Армения не предоставила нам точные карты минных полей. В результате подрыва на минах в послевоенный период около 300 азербайджанцев либо погибли, либо получили серьезные ранения», - отметил он.

Алиев добавил, что в 2022 году открылся международный аэропорт в Зангилане. «Это уже второй по счету аэропорт на освобожденных территориях. Третий (в Лачинском районе – ИФ) будет сдан в эксплуатацию максимум через два года», - сказал президент Азербайджана.

А.Азизов