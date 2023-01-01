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Дальнее зарубежье 01.01.2023 08:58

Северная Корея в воскресенье запустила очередную баллистическую ракету

КНДР в ночь на воскресенье осуществила пуск очередной ракеты в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.

Военные квалифицировали ракету как баллистическую малой дальности, которая пролетела около 400 км.

Накануне Северная Корея провела пуски трех баллистический ракет малой дальности. Они преодолели расстояние в 350 км, достигнув максимальной высоты в 100 км. В пятницу Пхеньян сообщил об успешном испытательном полете твердотопливной космической ракеты-носителя в рамках усилий по укреплению своих возможностей космической разведки и наблюдения.

Всего в течение 2022 года КНДР осуществила около 70 пусков различных ракет, в том числе межконтинентальных.

"Ренхап" обратил внимание, что лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на завершившемся накануне пленума ЦК Трудовой партии Кореи, подчеркнул необходимость увеличения количества ядерных зарядов в стране, заявив, что Южная Корея превратилась в "явного врага", о чем сообщили в воскресенье северокорейские государственные СМИ.

"В ситуации, когда Южная Корея, несомненно, стала очевидным врагом, массовое производство тактического ядерного оружия важно и необходимо, и существует потребность в увеличении количества ядерных боеголовок в геометрической прогрессии", - цитирует Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Он также призвал активизировать усилия по разработке новых межконтинентальных баллистических ракет и выводу на орбиту разведывательного спутника в кратчайшие сроки, отмечает ЦТАК.

В.Алиев

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Тэги: КНДР, РАКЕТА, ЛИДЕР, ОРУЖИЕ


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