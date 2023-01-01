Северная Корея в воскресенье запустила очередную баллистическую ракету

КНДР в ночь на воскресенье осуществила пуск очередной ракеты в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.
Военные квалифицировали ракету как баллистическую малой дальности, которая пролетела около 400 км.
Накануне Северная Корея провела пуски трех баллистический ракет малой дальности. Они преодолели расстояние в 350 км, достигнув максимальной высоты в 100 км. В пятницу Пхеньян сообщил об успешном испытательном полете твердотопливной космической ракеты-носителя в рамках усилий по укреплению своих возможностей космической разведки и наблюдения.
Всего в течение 2022 года КНДР осуществила около 70 пусков различных ракет, в том числе межконтинентальных.
"Ренхап" обратил внимание, что лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на завершившемся накануне пленума ЦК Трудовой партии Кореи, подчеркнул необходимость увеличения количества ядерных зарядов в стране, заявив, что Южная Корея превратилась в "явного врага", о чем сообщили в воскресенье северокорейские государственные СМИ.
"В ситуации, когда Южная Корея, несомненно, стала очевидным врагом, массовое производство тактического ядерного оружия важно и необходимо, и существует потребность в увеличении количества ядерных боеголовок в геометрической прогрессии", - цитирует Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Он также призвал активизировать усилия по разработке новых межконтинентальных баллистических ракет и выводу на орбиту разведывательного спутника в кратчайшие сроки, отмечает ЦТАК.
В.Алиев
Первые лачинцы вернутся в Лачин в 2023 году - Алиев
Алиев: обеспечены все условия для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией
Байрамов и Амир Абдоллахиян обсудили транспортные проекты и ситуацию на Южном Кавказе
Азербайджан станет незаменим партнером и крупным поставщиком в сфере зеленой энергии - Алиев
Зангезурский коридор обязательно будет открыт - Алиев
В Шуше состоялся Новогодний салют
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 45,2%
Гасанов навестил военных, проходящих лечение в Главном клиническом госпитале
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
В Бакинской высшей школе нефти SOCAR прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году
Банк Республика и ФК «Сабах» в преддверии Нового года порадовали детей шехидов
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают