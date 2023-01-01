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01.01.2023 12:55

Минобороны России заявило о планах провести миротворческое учение ОДКБ в Армении

Министерство обороны России заявило, что подразделения Сухопутных войск РФ станут участниками в миротворческом учении Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет в Армении. Об этом сообщается на сайте российского оборонного ведомства.

"За пределами Российской Федерации будет проведено совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023" на территории Армении", - сказано в сообщении.

В.Алиев

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Тэги: ОДКБ, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, УЧЕНИЯ


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