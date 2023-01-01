Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

29.12 $/bbl +/- WTI 78.40 -0.56 Brent 83.46 -0.53

Внешняя политика 01.01.2023 13:37

Президент Алиев поздравил глав Кубы и Судана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кубы Мигелю Диасу-Канелю Бермудесу.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны - Дня освобождения", - говорится в письме.

Глава государства выразил уверенность, что и в дальнейшем будут приложены совместные усилия для расширения азербайджано-кубинских связей, укрепления сотрудничества между двумя странами как в двусторонней порядке, так и в рамках международных институтов, в частности, Движения неприсоединения.

"Пользуясь этой приятной возможностью, сердечно поздравляю Вас с Новым 2023 годом, желаю Вашему дружественному народу постоянного благополучия и процветания", - подытожил И.Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также направил письмо Председателю Суверенного переходного совета Республики Судан Абдель Фаттаху Абдельрахману Аль-Бурхану, поздравив его и весь суданский народ по случаю национального праздника Республики Судан - Дня независимости.

"Верю, что азербайджано-суданские отношения и впредь будут успешно развиваться и укрепляться как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости в интересах наших государств и народов. В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему дружественному народу - благополучия и процветания", - говорится в письме.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, КУБА, СУДАН


Похожие новости


Президент Алиев и глава Минобороны Турции обсудили перспективы сотрудничества Баку и Анкары Алиев проводит встречу с Мишустиным в расширенном составе Лукашенко скептически оценил участие Запада в нормализации отношений между Баку и Ереваном Лукашенко против участия западных миссий в урегулировании ситуации на армяно-азербайджанской границе Алиев рассчитывает на помощь Госдепа в получении данных о массовых захоронениях азербайджанцев, погибших в Первую карабахскую войну Алиев и Блинкен обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az