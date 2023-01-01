Президент Алиев поздравил глав Кубы и Судана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кубы Мигелю Диасу-Канелю Бермудесу.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны - Дня освобождения", - говорится в письме.
Глава государства выразил уверенность, что и в дальнейшем будут приложены совместные усилия для расширения азербайджано-кубинских связей, укрепления сотрудничества между двумя странами как в двусторонней порядке, так и в рамках международных институтов, в частности, Движения неприсоединения.
"Пользуясь этой приятной возможностью, сердечно поздравляю Вас с Новым 2023 годом, желаю Вашему дружественному народу постоянного благополучия и процветания", - подытожил И.Алиев.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев также направил письмо Председателю Суверенного переходного совета Республики Судан Абдель Фаттаху Абдельрахману Аль-Бурхану, поздравив его и весь суданский народ по случаю национального праздника Республики Судан - Дня независимости.
"Верю, что азербайджано-суданские отношения и впредь будут успешно развиваться и укрепляться как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости в интересах наших государств и народов. В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему дружественному народу - благополучия и процветания", - говорится в письме.
В.Алиев
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