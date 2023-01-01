Южная Корея, США и Япония считают контрпродуктивными планы КНДР наращивать ядерный арсенал

Намерение КНДР увеличить ядерный арсенал лишь осложнит ситуацию с безопасностью, говорится в заявлении МИД Южной Кореи по итогам телефонных переговоров спецпредставителя Сеула по безопасности на Корейском полуострове Ким Гына и его коллег из США и Японии Сон Кима и Такэхиро Фунакоси.

"Заявления Северной Кореи об усилении так называемого оборонительного потенциала - в ответ на шаги по ее изоляции - являются нелогичными. Они станут проблемой для международного сообщества и только ухудшат ситуацию", - цитирует "Рёнхап" документ южнокорейского министерства.

Представители Южной Кореи, США и Японии в ходе разговора осудили военные планы КНДР и предупредили, что подобная политика Пхеньяна лишь усилит его изоляцию. Также они подчеркнули, что единственный способ для северокорейских властей улучшить экономическое положение населения состоит в прекращении провокаций, в возобновлении диалога, восстановлении связей с внешним миром и перенаправлении ресурсов с ядерной и ракетной программ на обеспечении потребностей жителей КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на завершившемся накануне пленума ЦК Трудовой партии Кореи, заявил ранее о необходимости увеличить количество ядерных боезарядов на вооружении северокорейских военных. Он также призвал активизировать усилия по разработке новых межконтинентальных баллистических ракет и выводу на орбиту разведывательного спутника в кратчайшие сроки.

Стало также известно, что в последние дни декабря Северная Корея испытала реактивную систему залпового огня (РСЗО) калибром 600 мм. Ким Чен Ын отмечал, что эта РСЗО относится к наступательному типу вооружений, и ее снаряды можно оснащать ядерными боезарядами.

"Рёнхап" напоминает, что в 2022 году КНДР провела испытательные пуски примерно 70 баллистических ракет - больше за год, чем когда-либо.

В.Алиев