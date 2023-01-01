Австралия и Канада обязали всех прибывающих из Китая предъявлять отрицательный тест на COVID-19

Власти Австралии и Канады приняли решение требовать от всех лиц, прибывающих из КНР, предъявлять отрицательный тест на COVID-19, сообщает в воскресенье Associated Press (AP).
Это требование вступит в силу 5 января как в Австралии, так и в Канаде. Лицам, отправляющимся из материкового Китая, а также из Гонконга и Макао, необходимо заблаговременно, до посадки на самолет, сдать тест на коронавирус.
Ранее, на фоне волны COVID-19 в КНР, аналогичные меры в отношении путешественников из Китая ввели США, Великобритания, Индия, Япония, Италия, Испания. AP уточняет, что ряд наблюдателей высказывал опасения по поводу нехватки данных об эпидемической ситуации в Китае и возможного распространения новых штаммов вируса.
С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означало применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. Однако ранее в декабре власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.
Китайские власти с 8 января планируют отменить обязательный карантин для прибывающих в страну. Администрация Гонконга также намерена с 8 января отказаться от подобных карантинных мероприятий при поездках между этим специальным административным районом и материковым Китаем.
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