Глава Минобороны Турции обвинил Грецию в продолжении провокационных действий

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Греция продолжает провокационные действия, которые направлены на усиление напряженности в регионе. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
"Хотя мы протягиваем руку мира, Греция настаивает на продолжении своих провокационных действий и высказываний, которые постоянно усиливают напряженность", - сказал Акар.
30 декабря министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявлял, что в НАТО должны озаботиться военными угрозами Турции в адрес Греции из-за законного права Афин о расширении своих территориальных вод до 12 морских миль.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам года говорил, что Анкара не допустит расширения территориальных вод Греции в Эгейском море.
В.Алиев
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