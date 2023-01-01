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Здравоохранение 01.01.2023 17:30

В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 26 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 826 тыс. 427, сообщает в первый день нового года республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 90 случаях заражения.

За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции летальных исходов не зафиксировано. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 8 человек.

От COVID-19 вылечились 815,946 тыс. (+71 за сутки).

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID, СПАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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