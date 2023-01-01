В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 26 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 826 тыс. 427, сообщает в первый день нового года республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 90 случаях заражения.

За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции летальных исходов не зафиксировано. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 8 человек.

От COVID-19 вылечились 815,946 тыс. (+71 за сутки).

В.Алиев