В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 26 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 826 тыс. 427, сообщает в первый день нового года республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 90 случаях заражения.
За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции летальных исходов не зафиксировано. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 8 человек.
От COVID-19 вылечились 815,946 тыс. (+71 за сутки).
В.Алиев
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