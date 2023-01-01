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Дальнее зарубежье 01.01.2023 21:40

Запад должен быть готов к долгосрочной поддержке Украины в ее противостоянии с РФ – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости долгосрочного плана поддержки Украины странами Запада в ходе ее противостояния с Россией.

«Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели - установления контроля над Украиной", - сказал Столтенберг в интервью ВВС.

По его словам, успехи украинской армии не должны создавать обманчивого ощущения скорой победы Киева.

«Украинские войска в течение нескольких месяцев вели контрнаступление, но мы также знаем, что Россия провела мобилизацию и пополнила ряды военных, многие из мобилизованных сейчас проходят обучение. Все это говорит о том, что они готовятся к продолжению войны и к возможной попытке нового наступления», - сказал генсек НАТО

Столтенберг подчеркнул, что в создавшейся ситуации Украина остро нуждается в военной поддержке Запада. "Если мы хотим, чтобы мирный договор закрепил положение, что Украина одержала победу как суверенное, независимое, демократическое государство Европы, мы должны обеспечить Украине поддержку. В том числе военную поддержку, потому что это единственный способ убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы", - уверен Столтенберг.

«Большинство войн заканчиваются мирными переговорами. Скорее всего, также будет и с этой войной. Но мы знаем, что условия, на которых будет заключен мир для Украины, полностью зависят от соотношения сил на поле боя», - сказал генсек альянса.

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Тэги: СТОЛТЕНБЕРГ, УКРАИНА


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