У России осталось ракет на 2-3 массированных удара по Украине – глава ГУР

У России осталось ракет на 2-3 массированных удара по Украине. Сейчас они вынуждены уменьшать количество ракет в каждой такой атаке, одновременно увеличивая временной промежуток между ними, чтобы сохранять уровень интенсивности, считает руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Такое мнение он высказал в интервью Единому национальному телемарафону.

"К марту в России будет критическая ситуация со всеми видами боеприпасов, даже с артиллерийскими", - сказал Буданов. По его данным, начинала Россия с ежесуточного использования артиллерийских боекомплектов на уровне 60 тыс. штук, сейчас этот показатель упал в 3 раза, а к марту не сможет быть больше 15 тыс. ежесуточно.

При этом производство Беларуси не способно обеспечить Россию вооружением. Беларусь может выпускать не более 4 тыс. снарядов ежемесячно.

Кроме того, Буданов отметил еще одну проблему, с которой сейчас столкнулся противник, - с проблемой производства моторесурса: он вырабатывается, его нужно ставить на ремонт. Именно с этим связаны внезапные падения самолетов над территорией РФ.

«Для нас победа – это выход на админграницу 1991 года. Но это не станет окончанием всех процессов, они будут достаточно продолжительными и сложными», - сказал Буданов.