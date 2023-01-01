Баку предложил Тегерану в начале 2023г провести заседание МПК

Азербайджан предложил Ирану в начале 2023 года провести очередное заседание межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Ирана, с таким предложением выступил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов накануне в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном.

«Министр иностранных дел Азербайджана в ходе разговора подчеркнул важность сотрудничества с Исламской Республикой Иран. Байрамов также заявил, что Баку заинтересован в проведении заседания совместной экономической комиссии двух стран в начале 2023 года и активизации торгово-экономических связей», - отмечает МИД Ирана.

Глава МИД Ирана, в свою очередь, выразил надежду, что в 2023 году отношения между Тегераном и Баку расширятся в политических и экономических сферах.

Он также упомянул о готовности Ирана активизировать транспортные и транзитные связи с Азербайджаном, заявив, что сотрудничество в этих областях должно быть расширено.

Абдоллахиян вновь подчеркнул, что Иран не согласен с присутствием иностранных государств в регионе.

«Среди других вопросов, поднятых и предложенных министром иностранных дел Ирана в телефонном разговоре, были формирование рабочих групп для обсуждения деятельности СМИ с обеих сторон, изучение нехватки воды и загрязнения реки Араз», - подчеркивает МИД.

Р.Ахмедов