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Дальнее зарубежье 02.01.2023 08:56

В Бразилии прошла инаугурация президента Лулы да Силвы

Луис Инасиу Лула да Силва, вновь избранный президентом Бразилии в октябре 2022 года по итогам второго тура выборов, в воскресенье официально вступил в должность главы государства, сообщает бразильское телевидение.

"Я обещаю поддерживать, защищать и соблюдать Конституцию, соблюдать законы, поддерживать целостность и независимость Бразилии", - сказал он в ходе церемонии.

Также церемония инаугурации прошла для нового правительства Бразилии. В новый кабмин, состоящий из 37 министерств, вошли представители девяти бразильских партий, а также несколько кандидатов, которые не связаны с какими-либо партиями.

Близ дворца Планалту - официальной резиденции президента - собрались тысячи сторонников Лулы да Силвы. Они держали в руках флаги Бразилии. Меры безопасности в столице Бразилии в день инаугурации были усилены.

Лула да Силва выиграл пост президента на президентских выборах в октябре 2022 года. Срок мандата президента Бразилии составляет четыре года.

Это уже третий раз, когда да Силву избирают президентом. Так, он руководил Бразилией с 2003 по 2010 год. В 2017 году его приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы за отмывание денег и коррупцию. Позднее срок увеличили до 12 лет. Сам он своей вины никогда не признавал, его адвокатам в итоге удалось обжаловать приговор. В 2021 году Верховный суд страны аннулировал его приговор по антикоррупционным делам. Так он смог снова баллотироваться на выборах.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИНАУГУРАЦИЯ


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