В США обеспокоены возможными претензиями Китая на территории на Луне

Космическая гонка, развернувшаяся между США и Китаем, может привести к тому, что Пекин закрепится в наиболее богатых ресурсами районах на поверхности Луны, не допустив туда США, считает администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон.

"Это факт: мы участвуем в космической гонке. Нам лучше следить за тем, чтобы они (Китай - ИФ) не добрались до места на Луне под видом научных исследований. И вполне возможно, что они потом скажут: "Держитесь подальше, мы здесь, это наша территория", - заявил он в интервью изданию Politico.

По мнению Нельсона, конкуренция за освоение Луны между Соединенными Штатами и Китаем становится все более напряженной, и следующие два года могут определить, кто одержит верх.

Politico пишет, что космическая программа Китая становится "более масштабной и агрессивной" о чем, в частности, свидетельствует недавнее открытие новой космической станции.

Издание отмечает, что Пекин объявил о цели высадки космонавтов на Луну к концу этого десятилетия. В декабре правительство Китая изложило свое видение более амбициозных начинаний, таких как строительство инфраструктуры в космосе и создание системы управления космосом.

В то же время, пишет газета, любые значительные задержки или неудачи в американской программе, которая предусматривает использование ряда еще находящихся в разработке новых систем и оборудования, могут привести к отставанию от китайской. А график высадки НАСА на Луну уже на год отстал от графика администрации Трампа.

В публикации говорится, что американские военные также выражают растущую обеспокоенность и бьют тревогу по поводу разработки Пекином космических систем, которые могут угрожать американским спутникам.

Генерал космических войск США Нина Арманьо ранее во время визита в Австралию заявила, что "вполне возможно, что они могли бы догнать и превзойти нас", напоминает Politico.

"Прогресс, которого они добились, был ошеломляющим - ошеломляюще быстрым", - добавила она.