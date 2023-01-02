Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

29.12 $/bbl +/- WTI 78.40 -0.56 Brent 83.46 -0.53

Дальнее зарубежье 02.01.2023 12:50

Южная Корея и США рассматривают возможность совместных учений с привлечением ядерных сил

Президент Юн Сок Ель заявил, что Южная Корея ведет переговоры с Соединенными Штатами о проведении совместного планирования и совместных учений с участием ядерных сил США для противодействия ядерным угрозам Северной Кореи.

"Теперь для эффективного расширенного сдерживания мы ведем переговоры с США о концепции совместного планирования и совместных учений с учетом ядерного потенциала, и США весьма позитивно относятся к этому", сказал он в интервью газете "Чосон ильбо", опубликованном в понедельник.

Юн Сок Ель пояснил, что для того, чтобы успокоить южнокорейскую общественность недостаточно просто существующей концепции американского ядерного зонтика или расширенного сдерживания.

"В прошлом концепция ядерного зонтика была направлена против Советского Союза и Китая, это было еще до того, как Северная Корея разработала ядерное оружие. То, что мы называем расширенным сдерживанием - это обещания США позаботиться обо всем и сохранять спокойствие. Но сейчас убедить наших людей только этим трудно", - сказал он.

Он добавил, что "ядерное оружие принадлежит США, но планирование, обмен информацией, учения и тренировка должны осуществляться совместно Южной Кореей и США".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, АТОМ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Южная Корея, США и Япония считают контрпродуктивными планы КНДР наращивать ядерный арсенал Южная Корея и США начали в понедельник масштабные совместные военные учения Американский военачальник предложил расширить военный союз США и Южной Кореи за пределы Корейского полуострова США после ракетных пусков КНДР в среду подтвердили готовность защищать Южную Корею - Белый дом Президент США, возможно, посетит Южную Корею в конце мая Спецпредставитель Южной Кореи по КНДР обсудил северокорейский запуск ракеты с коллегами из США и Японии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az