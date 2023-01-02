Южная Корея и США рассматривают возможность совместных учений с привлечением ядерных сил

Президент Юн Сок Ель заявил, что Южная Корея ведет переговоры с Соединенными Штатами о проведении совместного планирования и совместных учений с участием ядерных сил США для противодействия ядерным угрозам Северной Кореи.

"Теперь для эффективного расширенного сдерживания мы ведем переговоры с США о концепции совместного планирования и совместных учений с учетом ядерного потенциала, и США весьма позитивно относятся к этому", сказал он в интервью газете "Чосон ильбо", опубликованном в понедельник.

Юн Сок Ель пояснил, что для того, чтобы успокоить южнокорейскую общественность недостаточно просто существующей концепции американского ядерного зонтика или расширенного сдерживания.

"В прошлом концепция ядерного зонтика была направлена против Советского Союза и Китая, это было еще до того, как Северная Корея разработала ядерное оружие. То, что мы называем расширенным сдерживанием - это обещания США позаботиться обо всем и сохранять спокойствие. Но сейчас убедить наших людей только этим трудно", - сказал он.

Он добавил, что "ядерное оружие принадлежит США, но планирование, обмен информацией, учения и тренировка должны осуществляться совместно Южной Кореей и США".