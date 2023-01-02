Южная Корея и США рассматривают возможность совместных учений с привлечением ядерных сил

Президент Юн Сок Ель заявил, что Южная Корея ведет переговоры с Соединенными Штатами о проведении совместного планирования и совместных учений с участием ядерных сил США для противодействия ядерным угрозам Северной Кореи.
"Теперь для эффективного расширенного сдерживания мы ведем переговоры с США о концепции совместного планирования и совместных учений с учетом ядерного потенциала, и США весьма позитивно относятся к этому", сказал он в интервью газете "Чосон ильбо", опубликованном в понедельник.
Юн Сок Ель пояснил, что для того, чтобы успокоить южнокорейскую общественность недостаточно просто существующей концепции американского ядерного зонтика или расширенного сдерживания.
"В прошлом концепция ядерного зонтика была направлена против Советского Союза и Китая, это было еще до того, как Северная Корея разработала ядерное оружие. То, что мы называем расширенным сдерживанием - это обещания США позаботиться обо всем и сохранять спокойствие. Но сейчас убедить наших людей только этим трудно", - сказал он.
Он добавил, что "ядерное оружие принадлежит США, но планирование, обмен информацией, учения и тренировка должны осуществляться совместно Южной Кореей и США".
Баку предложил Тегерану в начале 2023г провести заседание МПК
Президент Алиев поздравил глав Кубы и Судана
Минобороны России заявило о планах провести миротворческое учение ОДКБ в Армении
Petkim перенес на октябрь 2023г выплату турецкой "дочке" SOCAR последнего транша за покупку 30% акций Rafineri Holding A.S
МИД Великобритании объявил о прекращении импорта сжижженного российского газа с 1 января
Азербайджан станет незаменим партнером и крупным поставщиком в сфере зеленой энергии - Алиев
В Ватикане началось прощание с папой римским на покое Бенедиктом XVI
В Турции перевернулся микроавтобус, шесть человек погибли
В США обеспокоены возможными претензиями Китая на территории на Луне
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
В Бакинской высшей школе нефти SOCAR прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году
Банк Республика и ФК «Сабах» в преддверии Нового года порадовали детей шехидов
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают