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Происшествия 02.01.2023 12:28

В Турции перевернулся микроавтобус, шесть человек погибли

Микроавтобус перевернулся на междугородней автотрассе на востоке Турции рано утром в понедельник, погибли шесть человек, сообщает "Дейли сабах".

ДТП произошло в провинции Мардин, на автотрассе из Мидьята в Омерли. О его причинах пока не сообщается.

В результате аварии, по меньшей мере, пять человек получили травмы, их госпитализировали в больницу Мидьята.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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