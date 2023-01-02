В Турции перевернулся микроавтобус, шесть человек погибли

Микроавтобус перевернулся на междугородней автотрассе на востоке Турции рано утром в понедельник, погибли шесть человек, сообщает "Дейли сабах".

ДТП произошло в провинции Мардин, на автотрассе из Мидьята в Омерли. О его причинах пока не сообщается.

В результате аварии, по меньшей мере, пять человек получили травмы, их госпитализировали в больницу Мидьята.