В Ватикане началось прощание с папой римским на покое Бенедиктом XVI

В Ватикане началась церемония прощания с папой римским на покое Бенедиктом XVI, скончавшимся 31 декабря в возрасте 95 лет, передают итальянские СМИ.

Ранним утром в понедельник, еще до рассвета, тысячи людей собрались на площади Святого Петра в длинные очереди, чтобы засвидетельствовать почтение и отдать дань памяти бывшему понтифику. Тело покойного Бенедикта XVI размещено в Соборе Святого Петра, в центре базилики.

Похороны состоятся в четверг 5 января, их проведет папа римский Франциск. В течение трех дней до похорон католики смогут проститься с Бенедиктом XVI в базилике. Сотрудники службы безопасности полагают, что только в первый день церемонии с покойным бывшим папой римским простятся не менее 25 тыс. человек.

Бенедикт XVI занимал папский престол с 2005 по 2013 год. Он стал 265-м по счету папой римским. В феврале 2013 года он официально сложил с себя полномочия предстоятеля римской католической церкви. Отрекшись от престола, Бенедикт XVI принял решение вести изолированный образ жизни, не участвовать в управлении церковью и полностью посвятить свое время молитве и размышлениям.

Он объяснял свое решение тем, что у него не хватает сил, чтобы эффективно руководить католической церковью. После отречения он проживал в монастыре в Ватиканских садах.

Римскую католическую церковь после отречения Бенедикта XVI возглавил аргентинец Хорхе Бергольо, взявший после избрания папой римским себе имя Франциск.