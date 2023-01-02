Председательство в Балтийском сотрудничестве перешло к Эстонии

Эстония возглавит в 2023 году сотрудничество государств Балтии, в качестве председателя будет координировать совместную деятельность с Латвией и Литвой в Балтийском совете министров и Балтийской ассамблее, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе МИД республики.
"Приоритетами Эстонии как председателя являются поддержка Украины, безопасность и оборона региона, а также энергетическая безопасность и надежность поставок", - заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu), которого цитирует пресс-служба.
По его словам, события на Украине коренным образом изменили всю ситуацию с безопасностью в Европе. "Поэтому в этом году мы сосредоточимся на укреплении безопасности Эстонии и всего региона, обеспечении выживания нашего народа в условиях энергетического кризиса и продолжении всех совместных усилий, чтобы помочь Украине", - добавил министр.
Рейнсалу выразил уверенность, что сотрудничество стран Балтии в наступившем году будет таким же эффективным для достижения общих целей, как и раньше.
Председательство в Балтийском сотрудничестве происходит на ротационной основе, государство-председатель меняется в начале каждого календарного года.
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