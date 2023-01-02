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Дальнее зарубежье 02.01.2023 14:25

Гроб с телом Пеле доставили на стадион "Сантос", где пройдет церемония прощания

Гроб с телом Пеле доставили на стадион "Сантос" в штате Сан-Паулу, где пройдет церемония прощания с легендарным бразильским футболистом, передает в понедельник бразильский портал G1.

К входу на стадион уже собралась очередь желающих проститься с покойным футболистом, постепенно она растет. Многие люди идут с детьми, одетые в цвета бразильской сборной, и не скрывают эмоций. Вход на стадион откроется в 10:00 по местному времени (17:00 по Баку).

Для проведения гражданской панихиды правоохранительные органы разработали специальную схему безопасности, катафалк с телом футболиста из больницы на стадион сопровождали команды, состоявшие из представителей экстренных служб (пожарные) и военной полиции. В районе стадиона также усилены меры безопасности.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года на 82-ом году жизни после продолжительной болезни. В последние годы он проходил курс лечение от рака. Около месяца назад его госпитализировали в связи с осложнениями. Родственники неоднократно давали понять, что состояние Пеле ухудшалось.

Пеле - единственный футболист, сумевший три раза стать чемпионом мира как игрок: в 1958, 1962 и 1970 годах.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПЕЛЕ, ПРОЩАНИЕ, ЦЕРЕМОНИЯ


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