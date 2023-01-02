Байрамов и Абдаллах бин Зайед обсудиди перспективы сотрудничества между Баку и Абу Даби

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел телефонный разговор с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллахом бин Зайедом Аль Нахайаном.
"В ходе беседы стороны отметили высокий уровень отношений между Азербайджаном и ОАЭ на двусторонних и международных платформах и обсудили дальнейшие перспективы взаимоотношений. Министры выразили уверенность в том, что в новом 2023 году сотрудничество в политической, экономической, торговой и других областях будут и впредь развиваться", - сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.
Байрамов проинформировал коллегу о ситуации в регионе, а также о восстановительных работах, проводимых Азербайджаном в постконфликтный период.
"В ходе телефонного разговора были обсуждены и другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в информации.
Н.Аббасова
Миллер: Газпром уверенно вошел в 2023 год, продолжает выполнение планов и социальных обязательств
Экспорт российского газа в Китай вышел на новый уровень согласно графику наращивания поставок
Petkim перенес на октябрь 2023г выплату турецкой "дочке" SOCAR последнего транша за покупку 30% акций Rafineri Holding A.S
В Бразилии проходит церемония прощания с легендой футбола Пеле
В Баку в результате взрыва бытового газа в многоэтажке скончался один человек, еще двое пострадали - МЧС
В Азербайджане вторые сутки подряд фиксируется суточный спад новых случаев COVID-19
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Массовый сбой кассового оборудования произошел в белорусских торговых сетях и на АЗС
Ответственность за взрыв вблизи военного аэродрома в Кабуле взяла на себя ИГИЛ
Президент Еврокомиссии и Зеленский провели первый телефонный разговор в новом году
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
В Бакинской высшей школе нефти SOCAR прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году
Банк Республика и ФК «Сабах» в преддверии Нового года порадовали детей шехидов
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают