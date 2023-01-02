Байрамов и Абдаллах бин Зайед обсудиди перспективы сотрудничества между Баку и Абу Даби

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел телефонный разговор с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллахом бин Зайедом Аль Нахайаном.

"В ходе беседы стороны отметили высокий уровень отношений между Азербайджаном и ОАЭ на двусторонних и международных платформах и обсудили дальнейшие перспективы взаимоотношений. Министры выразили уверенность в том, что в новом 2023 году сотрудничество в политической, экономической, торговой и других областях будут и впредь развиваться", - сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

Байрамов проинформировал коллегу о ситуации в регионе, а также о восстановительных работах, проводимых Азербайджаном в постконфликтный период.

"В ходе телефонного разговора были обсуждены и другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в информации.

Н.Аббасова