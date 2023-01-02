Гасанов проверил боеготовность ряда воинских частей ВС Азербайджана

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства в понедельник посетили танковые и артиллерийские части Сухопутных войск.
"Был проведен осмотр танковых и артиллерийских установок, находящихся на вооружении воинских частей, были проверены теоретические, практические знания и боеготовность боевых расчетов. Ознакомившись с учебно-материальной базой Симуляционного центра воинской части, министр Гасанов дал соответствующие указания", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, министр обороны и руководящий состав министерства посетили воинскую часть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВВС Азербайджана. Гасанов осмотрел БПЛА, поинтересовался их техническим состоянием, проверил уровень готовности расчетов.
"Министр поставил перед должностными лицами задачи по более эффективному проведению учений в новом учебном периоде и поддержанию высокого уровня боеготовности военнослужащих", - говорится в информации.
Н.Аббасова
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