Иран добивается привлечения к ответственности виновных в убийстве генерала Сулеймани - глава МИД

Тегеран использует дипломатические, юридические, политические и остальные доступные каналы для того, чтобы добиться привлечения к ответственности виновных в убийстве генерала Касема Сулеймани в ходе спецоперации США в Багдаде в 2020 году, передает агентство "Тасним" со ссылкой на заявление главы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна.
"Мы будем следить - и посредством политических, и посредством юридических каналов - за тем, чтобы эти лица понесли ответственность", - сказал министр.
По его словам, "помимо использования всех доступных каналов, мы зарегистрировали официальный иск о том, что ответственность за убийство лежит на действовавшей тогда американской администрации, и мы следим за этим иском".
"К несчастью, американцы и другие страны пытаются воспрепятствовать рассмотрению иска в суде. Однако, у Исламской Республики не связаны руки", - добавил Абдолахиан, отметив, что Иран принимает "и другие карательные меры" в отношении тех, кто, по его мнению, несет ответственность за убийство генерала.
3 января исполнится три года с момента гибели в результате спецоперации США в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Айн-аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где были размещены американские войска.
Гасанов проверил боеготовность ряда воинских частей ВС Азербайджана
Байрамов и Абдаллах бин Зайед обсудиди перспективы сотрудничества между Баку и Абу Даби
Баку предложил Тегерану в начале 2023г провести заседание МПК
Миллер: Газпром уверенно вошел в 2023 год, продолжает выполнение планов и социальных обязательств
Экспорт российского газа в Китай вышел на новый уровень согласно графику наращивания поставок
Petkim перенес на октябрь 2023г выплату турецкой "дочке" SOCAR последнего транша за покупку 30% акций Rafineri Holding A.S
В Бразилии проходит церемония прощания с легендой футбола Пеле
В Баку в результате взрыва бытового газа в многоэтажке скончался один человек, еще двое пострадали - МЧС
В Азербайджане вторые сутки подряд фиксируется суточный спад новых случаев COVID-19
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
В Бакинской высшей школе нефти SOCAR прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году
Банк Республика и ФК «Сабах» в преддверии Нового года порадовали детей шехидов
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают