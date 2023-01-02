В Азербайджане вторые сутки подряд фиксируется суточный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 19 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 826 тыс. 446, сообщает в понедельник нового года республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 26 случаях заражения.

За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции летальных исходов не зафиксировано.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 8 человек.

От COVID-19 вылечились 815,961 тыс. (+15 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 477 человек.

За сутки медики провели 598 тестов на коронавирус против 1 тыс. 365 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 332 тыс. 722 теста на COVID-19

Н.Аббасова