В Азербайджане вторые сутки подряд фиксируется суточный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 19 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 826 тыс. 446, сообщает в понедельник нового года республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 26 случаях заражения.
За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции летальных исходов не зафиксировано.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 8 человек.
От COVID-19 вылечились 815,961 тыс. (+15 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 477 человек.
За сутки медики провели 598 тестов на коронавирус против 1 тыс. 365 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 332 тыс. 722 теста на COVID-19
Н.Аббасова
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