Нетаньяху планирует в скором времени посетить ОАЭ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует в скором времени нанести первый официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты, пишет в понедельник газета Times of Israel со ссылкой на источники.

Визит может состояться уже на следующей неделе, в настоящее время прорабатываются его детали, передают источники издания.

Эта поездка в таком случае станет первой поездкой Нетаньяху за рубеж после возвращения на пост главы израильского правительства, подчеркивает газета.

В конце минувшей недели президент ОАЭ шейх Мухаммед бин Зайед Аль Нахайян позвонил Нетаньяху, чтобы поздравить его после приведения к присяге его нового правительства. Также западные СМИ сообщают, что и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бин Зайед Аль Нахайян позвонил израильскому коллеге Эли Коэну, недавно занявшему пост главы МИД Израиля.

ОАЭ и Израиль нормализовали отношения почти три года назад. В 2020 году сначала ОАЭ и Бахрейн, а затем Марокко при посредничестве США нормализовали отношения с Израилем. Соответствующие соглашения получили наименование авраамских. В начале января 2021 года к ним официально присоединился Судан. Это первые мирные соглашения, заключенные арабскими странами и Израилем, со времен мирного договора с Египтом в 1979 году и с Иорданией в 1994 году.